Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 del 2 maggio 2026, si segnala un aggiornamento sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral infomobilità fornisce le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni sulla rete stradale. Il servizio ha lo scopo di informare gli utenti sui miglioramenti e sui disagi in corso, offrendo dati aggiornati in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla strada provinciale Palombarese a causa di un incidente è chiusa l'intersezione con via di Marco Simone code a partire da Parco Azzurro in entrambi i sensi di marcia diamo uno sguardo al trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Napoli via fino per interventi di manutenzione programmata nella stazione di Ceprano Oggi sono previste limitazioni di percorso e coste con buste per alcuni treni regionali si consiglia di consultare i canali ufficiali o la piastra l'infomobilità prima di mettersi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma diamo uno sguardo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook