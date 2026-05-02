Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 2 maggio 2026, si segnala un incidente sulla A1 Firenze-Roma e sulla strada Sabina. Il servizio di Astral Infomobilità, gestito dalla regione Lazio, fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e dintorni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’incidente o sui tempi di riapertura delle carreggiate. La situazione rimane monitorata dagli operatori di Astral.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Firenze Roma e Sabina Ponzano Romano in direzione Roma incidente anche sulla Cassia bis all'altezza di Formello in direzione Roma sul raccordo rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatina e Appia mentre interna si rallenta tra Salaria e Flaminia puntina code a tratti all'altezza di Castel Romano verso l'Eur poi abbiamo delle cose attaccate sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi della legge Metti sulla Flacca tra Sperlonga e Gaeta anche in questo caso In entrambe le direzioni mobilità tutto grazie per l'ascolto è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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