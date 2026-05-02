Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 2 maggio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio ha segnalato una situazione di circolazione tra Colleferro e Napoli sulla linea Roma-Napoli. La comunicazione riguarda l'astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui disagi o eventuali interruzioni lungo questa tratta.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Napoli tra Colleferro e Napoli invece sul raccordo e sulle principali strade nella regione segnaliamo solamente delle code a tratti sulla via Litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi della Lega mette sulla Flacca tra Sperlonga e Gaeta In entrambe le direzioni che delle brevi code per incidente su via Appia tra Itri e Formia anche in questo caso vengo ai sensi di marcia per frigo di Lernia Trani infomobilità tutto grazie per l'ascolto è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260502fileb5a3af42-b045-439c-b962-80ed5cffadffviabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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