Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 2 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato traffico regolare sulle principali strade di Roma e della regione Lazio. La situazione della viabilità appare senza particolari disagi o congestioni, consentendo un normale scorrimento del traffico in tutta l'area. Le informazioni vengono aggiornate periodicamente per monitorare eventuali variazioni o criticità nel corso della giornata.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione eccezione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per lavori in galleria Appia anche sulla Prenestina all'altezza di osteria dell'Osa in direzione di Valle Martella code a tratti poi sulla litoranea Lido di Castel Fusano è di €200 lentamente sulla Flacca tra Sperlonga e Gaeta sempre nei due sensi pellicole per incidente su via per re Itri e Formia anche questo caso noi due sensi di marcia a Federico di venire al telefono habilita tutto grazie per il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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