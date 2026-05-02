Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 2 maggio 2026, le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio sono state diffuse da Astral infomobilità. La redazione ha segnalato un servizio regionale dedicato alla gestione e all’aggiornamento delle condizioni del traffico. Questa comunicazione fornisce dati e notizie aggiornate sulla situazione delle strade e delle arterie principali della zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente ora in via di risoluzione causa rallentamenti tra Pontina e Ardeatina in esterna code qui per traffico tra Pontina e Laurentina ci spostiamo sulla Flaminia risolto l'incidente avvenuto in precedenza traffico all'altezza di Civita Castellana In entrambe le direzioni sull'Aurelia Si procede a rilento all'altezza di Castel di Guido e tra Torre in pietra-palidoro In tutti i casi verso Civitavecchia su via Collatina segnaliamo che crea file nei pressi di via di lunghezza nei due sensi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla Flaminia un incidente causa ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook