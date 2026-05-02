Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 2 maggio 2026, Astral Infomobilità ha ripreso il servizio di aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'azienda fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni del traffico, eventuali incidenti e blocchi stradali. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali per informare i cittadini sulle situazioni più recenti che interessano le arterie principali della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla Flaminia un incidente causa code all'altezza di Civita Castellana In entrambe le direzioni mentre risolto il sinistro avvenuto sulla Cassia co dei residui all'altezza di Cura di Vetralla In entrambe le direzioni risolto Anche l'incidente sulla strada provinciale Palombarese riaperto il tratto tra l'intersezione con via Marco Simone Parco Azzurro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna risolti i due incidenti avvenuti in precedenza il primo in complanare tra diramazione Roma nord Salaria e quando sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook