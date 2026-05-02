Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 2 maggio 2026, l’Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni attuali del traffico e eventuali interventi in corso o programmati per migliorare la circolazione. La rete di informazione si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella regione, fornendo dati utili per orientarsi durante il viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale Palombarese a causa incidente avvenuto in precedenza permane chiusa all'intersezione con via di Marco Simone code a partire da Parco Azzurro in entrambi i sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti qui per traffico tra Appia e Ardeatina e tra Laurentina e Pontina sul tratto Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro andiamo sulla statale Pontina Si procede a rilento tra raccordo anulare Spinaceto verso Latina su via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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