Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09 | 40

Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia. Tra Formello e il raccordo in direzione di Roma, un veicolo in panne rallenta il traffico. Sull’autostrada A1, invece, c’è ancora qualche rallentamento a causa di un incidente all’altezza di Colleferro, anche se la circolazione verso la capitale resta regolare. I treni ad alta velocità e regionali stanno riprendendo a circolare, ma potrebbero esserci ancora limitazioni o cancellazioni a causa dei dann

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1 romeno rimortoli incidente all'altezza di Colleferro al momento circolazione regolare verso la capitale invece traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare tra la 90 nella galleria Appia nelle due carreggiate procede a rilento sulla Cassia Flaminia sul tratto Urbano della Roma Terme sulla Roma Fiumicino in entrata verso il centro a partita dal raccordo sulla Cassia bis è a causa di un veicolo in panne si rallenta tra Formello e il raccordo in direzione di quest'ultimo Infine per la linea ferroviaria Roma Pisa circolazione in graduale ripresa dopo danni causati dal maltempo i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

