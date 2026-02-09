Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina. Sull’autostrada A1, un incidente all’altezza di Colleferro sta rallentando il traffico in direzione nord, mentre in città il traffico sul Grande Raccordo Anulare è molto intenso tra la 90 e la galleria Appia. Sulla Cassia, tra Formello e il raccordo, si circola più lentamente a causa di un veicolo in panne. La linea ferroviaria Roma-Pisa sta lentamente tornando alla normalità dopo i danni causati dal maltempo, ma alcuni treni, specialmente quelli ad alta

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1 romeno rimortoli incidente all'altezza di Colleferro al momento circolazione regolare verso la capitale invece traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare tra la 90 nella galleria Appia nelle due carreggiate procede a rilento sulla Cassia Flaminia sul tratto Urbano della Roma Terme sulla Roma Fiumicino in entrata verso il centro a partita dal raccordo sulla Cassia bis è a causa di un veicolo in panne si rallenta tra Formello e il raccordo in direzione di quest'ultimo Infine per la linea ferroviaria Roma Pisa circolazione in graduale ripresa dopo danni causati dal maltempo i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

