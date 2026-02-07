Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07 | 25

Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio. Per chi deve spostarsi tra queste due zone, la linea B della metropolitana resta attiva come alternativa. La circolazione su tutta la rete regionale invece si mantiene regolare, senza particolari disagi. La Protezione Civile ha comunque segnalato alcune piogge sparse e rovesci, quindi chi si muove in questi giorni deve fare attenzione alle condizioni del manto stradale. Con l

Passiamo al trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori a cura di Astral Spa riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo da lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta tra Porta San Paolo in Magliana resta comunque Attiva tra Magliana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana in chiusura l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi sono previste sulla regione precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio prestare Dunque attenzione alla guida

