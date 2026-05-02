A Qualiano, lungo via Palumbo, si sono moltiplicate le segnalazioni riguardanti atti di vandalismo ai tombini della pubblica illuminazione. La strada, attualmente chiusa, presenta danni evidenti causati da persone non identificate. Le autorità sono state informate delle azioni che hanno compromesso alcuni elementi di pubblica utilità lungo il tratto interessato. La situazione continua a essere monitorata dalle forze dell’ordine.

Segnalazioni in redazione denunciano vandalismi ai tombini della pubblica illuminazione nel tratto chiuso di via Palumbo a Qualiano. Torna agli onori della cronaca il tratto chiuso di via Palumbo a Qualiano, già da tempo al centro di segnalazioni e criticità strutturali. In redazione è giunta una nuova denuncia che merita di essere presa in seria considerazione per le possibili conseguenze sul piano della sicurezza e dei costi pubblici. Secondo quanto segnalato, ignoti starebbero approfittando della chiusura della strada per mettere in atto veri e propri atti di vandalismo. Nel mirino sarebbero finiti i tombini che ospitano i cavi della pubblica illuminazione, che risultano manomessi e danneggiati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Via Palumbo a Qualiano, allarme vandalismi lungo il tratto chiuso

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