qualiano via palumbo chiusa dopo il cedimento

A Qualiano, via Palumbo è stata chiusa al traffico dopo che le forti piogge hanno causato un cedimento della strada. Il sindaco ha deciso di bloccare le auto per motivi di sicurezza, ma molti residenti si lamentano: vogliono più lavori di riparazione e meno feste. Nei giorni scorsi, le piogge abbondanti hanno indebolito il manto stradale, rendendo necessario l’intervento immediato.

Il sindaco annuncia lo stop al traffico in via Palumbo dopo le piogge che hanno provocato il cedimento, ma cresce il malcontento: “Meno feste, più interventi strutturali “. Il cedimento e l’annuncio del sindaco. Dopo il cedimento di una parte della carreggiata in via Palumbo, l’amministrazione comunale di Qualiano ha disposto la chiusura della strada. A comunicarlo è stato il sindaco Raffaele De Leonardis attraverso un breve post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nel messaggio, il primo cittadino ha spiegato che il cedimento si è verificato durante la notte ed è stato causato dalle abbondanti piogge e dalle condizioni meteo avverse delle ultime ore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Questa notte, il cedimento sulla strada di Qualiano in via Palumbo peggiora.

Questa mattina a Qualiano, un automobilista ha urtato una delimitazione in via Palumbo.

