Qualiano sfondato il blocco in via Palumbo | rete divelta
A Qualiano, alcuni sconosciuti hanno rotto la recinzione di via Palumbo, causando il cedimento di una rete che blocca l’accesso alla strada. La loro azione ha ignorato le ordinanze e gli avvisi di chiusura, aumentando il pericolo di incidenti per chi percorre quella zona.
Ignoti sfondano la recinzione della strada chiusa a Qualiano per cedimento: ignorate ordinanze e avvisi, ora cresce il rischio per la sicurezz a. La chiusura ignorata, la recinzione distrutta. Qualiano continua, suo malgrado, a sorprendere. Dopo il cedimento della carreggiata in via Palumbo e la conseguente chiusura della strada disposta dall’amministrazione comunale, ignoti hanno forzato il blocco stradale sfondando letteralmente la rete di delimitazione. Le immagini, inviate da alcuni cittadini, parlano chiaro: la recinzione risulta visibilmente divelta, segno evidente che qualcuno ha deciso deliberatamente di ignorare le prescrizioni di sicurezza, l’avviso ufficiale del sindaco e le numerose segnalazioni pubbliche sul pericolo rappresentato dal tratto stradale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Qualiano, Via Palumbo chiusa dopo il cedimento
A Qualiano, via Palumbo è stata chiusa al traffico dopo che le forti piogge hanno causato un cedimento della strada.
Qualiano Via Palumbo, il cedimento peggiora: scarsa visibilità notturna niente segnaletica
Questa notte, il cedimento sulla strada di Qualiano in via Palumbo peggiora.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bloccano la strada per sparare i botti e picchiano passante, uno è armato: il video folle a QualianoScene folli nella notte di Capodanno a Qualiano (Napoli): in quattro, uno dei quali armato di pistola, hanno bloccato il corso Campano per sparare i botti e hanno aggredito un passante. Segui le ... fanpage.it