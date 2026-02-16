A Qualiano, alcuni sconosciuti hanno rotto la recinzione di via Palumbo, causando il cedimento di una rete che blocca l’accesso alla strada. La loro azione ha ignorato le ordinanze e gli avvisi di chiusura, aumentando il pericolo di incidenti per chi percorre quella zona.

Ignoti sfondano la recinzione della strada chiusa a Qualiano per cedimento: ignorate ordinanze e avvisi, ora cresce il rischio per la sicurezz a. La chiusura ignorata, la recinzione distrutta. Qualiano continua, suo malgrado, a sorprendere. Dopo il cedimento della carreggiata in via Palumbo e la conseguente chiusura della strada disposta dall’amministrazione comunale, ignoti hanno forzato il blocco stradale sfondando letteralmente la rete di delimitazione. Le immagini, inviate da alcuni cittadini, parlano chiaro: la recinzione risulta visibilmente divelta, segno evidente che qualcuno ha deciso deliberatamente di ignorare le prescrizioni di sicurezza, l’avviso ufficiale del sindaco e le numerose segnalazioni pubbliche sul pericolo rappresentato dal tratto stradale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, sfondato il blocco in via Palumbo: rete divelta

A Qualiano, via Palumbo è stata chiusa al traffico dopo che le forti piogge hanno causato un cedimento della strada.

Questa notte, il cedimento sulla strada di Qualiano in via Palumbo peggiora.

