Via Lusitania chiusa per asfalto rovinato | caos viabilità a Roma

A Roma, via Lusitania è stata chiusa al traffico a causa di un manto stradale danneggiato, creando disagi alla viabilità. La chiusura ha portato a modifiche nei percorsi di alcuni mezzi pubblici e alla sospensione di alcune linee di tram. Le autorità hanno comunicato le nuove rotte e le deviazioni per permettere agli utenti di evitare il tratto interessato. Sul sito del trasporto pubblico sono disponibili aggiornamenti dettagliati sulle modifiche temporanee.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi per evitare il blocco in via Lusitania?. Quali linee di tram subiranno la sospensione a causa dei cantieri?. Dove si estenderanno i blocchi ZTL durante i giorni feriali estivi?. Quando riprenderanno i collegamenti ferroviari FL1 e FL3 verso Viterbo?.? In Breve Cantieri Acea in viale Liegi sospendono linea 2 del tram 3.. Tram 8 sostituito integralmente durante il periodo estivo fino al 31 ottobre.. ZTL Trastevere e San Lorenzo estese a mercoledì e giovedì in estate.. Lavori stazione Pineto causano cancellazioni linee FL1 e FL3 fino al 7 giugno.. Il manto stradale danneggiato in via Lusitania ha costretto alla chiusura totale del tratto compreso tra via Vetulonia e via Latina questo sabato 02 maggio 2026 alle ore 20:30.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Lusitania chiusa per asfalto rovinato: caos viabilità a Roma Notizie correlate Viabilita’: Anas, incidente sul Grande raccordo anulare Roma, corsia chiusaA seguito di un incidente avvenuto lungo la carreggiata interna al km 25,500 dell’A90 “Grande raccordo anulare” di Roma, le corsie di marcia e di... Viabilita’: incidente sul Grande raccordo anulare a Roma, chiusa una corsia in carreggiata esternaAnas ha ufficialmente comunicato che si è verificato un incidente stradale al km 29,900 dell’Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare, precisamente in... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lusitania - Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa; Traffico Roma del 02-05-2026 ore 08 | 30; Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07 | 30. Dir. ARDEATINA/SCUOLA PADRE FORMATO (218): da piazza Epiro alt. via Lusitania prosegue dritto su via Satrico, dx via Acaia, piazza Galeria, dx via Latina, sx via Cameria, normale itinerario. x.com MURALES PROGETTO MEMORIA DEMOCRAZIA - REPUBBLICA Video di venerdì 24 aprile per l'inaugurazione del murales di via Lusitania (ang. De Sanctis). Si sono conclusi i lavori artistici dei ragazzi dell'istituto Albe e Lica Steiner per il più ampio "Progett - facebook.com facebook