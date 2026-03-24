Viabilita’ | Anas incidente sul Grande raccordo anulare Roma corsia chiusa

Un incidente si è verificato sulla carreggiata interna del km 25,500 dell’A90, il Grande raccordo anulare di Roma. A causa dell’incidente, le corsie di marcia e di sorpasso sono state chiuse temporaneamente. La viabilità sulla zona è stata compromessa e si registrano rallentamenti nel traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

A seguito di un incidente avvenuto lungo la carreggiata interna al km 25,500 dell’A90 “Grande raccordo anulare” di Roma, le corsie di marcia e di sorpasso sono state temporaneamente chiuse. La notizia è stata comunicata da Anas, l’ente responsabile della gestione delle strade. L’incidente ha coinvolto una moto e, al momento, le cause sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Situazione Attuale e Interventi in Corso. Attualmente, il traffico è consentito solo sulla corsia di emergenza, mentre le operazioni di rimozione del veicolo coinvolto e di ripristino della viabilità sono in corso. Sul posto si trovano il personale di Anas e le Forze dell’ordine, impegnati a garantire la riapertura delle corsie in modo sicuro e nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: Anas, incidente sul Grande raccordo anulare Roma, corsia chiusa Articoli correlati Viabilita’: incidente sul Grande raccordo anulare a Roma, chiusa una corsia in carreggiata esternaAnas ha ufficialmente comunicato che si è verificato un incidente stradale al km 29,900 dell’Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare, precisamente in... Roma: viabilita’ ripristinata dopo incidente mortale sul Grande raccordo anulareRipristinata la viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma dopo un incidente mortale. Approfondimenti e contenuti su Viabilita' Anas incidente sul Grande... Temi più discussi: Camion di traverso sulla statale 100 a Gioia del Colle: carreggiata chiusa e traffico in tilt verso Bari; Violento scontro fra camion sulla Romea: due feriti e chiusura della statale; Statale 36, schianto sul Ponte Manzoni. Disagi al traffico all'ingresso in città; Camion si ribalta: traffico bloccato per le operazioni di recupero. Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare, corsia chiusa sull’A90: traffico in tiltUn incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha provocato la chiusura di due corsie lungo la carreggiata interna dell’A90, all’altezza del chilometro 25,500. Secondo le prime informazioni ... msn.com Incidente tra due camion, Romea chiusa in direzione VeneziaA causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli pesanti è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Veneto, la strada statale 309 Romea nei pressi del km 17 a Ravenna. Il traffi ... ravenna24ore.it Tg Mobilità ore 13,30 #tgm #romamobilita #cortei #ecodomenica #viabilita #retetpl x.com https://www.telenuova.tv/2026/03/24/caos-viabilita-a-sarno-la-denuncia-di-forza-italia-bisogna-ascoltare-le-istanze-dei-commercianti/ - facebook.com facebook