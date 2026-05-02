Via Dante verso la pedonalizzazione | accolte le firme per il primo tratto d’accesso alle piazze

Giovedì pomeriggio, gli assessori comunali hanno incontrato i promotori della petizione per la pedonalizzazione di un tratto di strada che collega le piazze a corso Milano. La proposta riguarda il primo tratto di accesso a questa area centrale della città. Durante l'incontro, è stato comunicato che l’amministrazione ha deciso di accogliere le firme raccolte e di valutare l’ipotesi di rendere questa zona pedonale.

Giovedì pomeriggio, 30 aprile, gli assessori Antonio Bressa e Andrea Ragona hanno incontrato i promotori della raccolta firme per la pedonalizzazione del tratto compreso tra le piazze e corso Milano, comunicando la volontà dell’amministrazione di accogliere la proposta. L’obiettivo è rendere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Accesso Nord Ovest, lavori verso la conclusione per la pista ciclabile: "Tratto più sicuro"Procedono i lavori per il completamento del percorso ciclopedonale di via Marconi. Lavoro, memoria e comunità: il Primo Maggio accende le piazze del ForliveseLa festa dei lavoratori del primo maggio 2026 si conferma come un appuntamento fondamentale per il territorio di Forlì e dei comuni del circondario,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Via Dante, accolta la proposta di pedonalizzare il primo tratto verso le piazze; Un 25 Aprile da divisi alla meta. Dal Duomo a via Dante: il corteo per la Liberazione si spezzerà in quattro; Mercato Europeo: divieti e viabilità; Inaugurazione del Parco Inclusivo, Via Foscolo si rifà il look. Giardinetti della scuola di via Dante: anzicchè i nostri bambini, tocca vedere i musulmani in preghiera. Poi vi stupite se mi arrabbio... - facebook.com facebook