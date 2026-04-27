Lavoro memoria e comunità | il Primo Maggio accende le piazze del Forlivese

Il Primo Maggio 2026 ha richiamato molte persone nelle piazze del forlivese, trasformando la giornata in un momento di incontro tra temi legati al lavoro e alla memoria storica. Le manifestazioni hanno coinvolto diverse comunità della zona, offrendo spazi di confronto e di celebrazione collettiva. La giornata ha visto anche momenti di commemorazione e interventi pubblici, mantenendo viva l’attenzione sui diritti dei lavoratori e sulla storia locale.