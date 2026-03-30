Accesso Nord Ovest lavori verso la conclusione per la pista ciclabile | Tratto più sicuro

I lavori per la pista ciclabile lungo via Marconi nel quartiere nord-ovest sono in fase di completamento, con circa il 70% di avanzamento. L’intervento riguarda il tratto tra il canale Gramicia e l’incrocio con via, e mira a rendere più sicuro il percorso ciclopedonale. La realizzazione interessa principalmente l’area di accesso Nord Ovest.

Procedono i lavori per il completamento del percorso ciclopedonale di via Marconi. L’opera, attualmente in fase avanzata di realizzazione (circa al 70%), interessa il quadrante nord-ovest della città, in particolare l’asse di via Marconi compreso tra il canale Gramicia e l’intersezione con via Padova. Si tratta di un'importante arteria di accesso alla città, caratterizzata da un traffico intenso, un'area industriale e residenziale densamente abitata, dove si contano oltre 3.700 potenziali utenti, tra cui il Polo Chimico di Ferrara e servizi pubblici, come la Protezione Civile e gli uffici tecnici comunali. A questo intervento si aggiunge e si collega inoltre a un nuovo importante progetto, quello del nuovo accesso Nord Ovest, anch’esso in via di conclusione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Accesso Nord Ovest, lavori verso la conclusione per la pista ciclabile: "Tratto più sicuro" Articoli correlati Lavori all'accesso Nord Ovest, torna un semaforo (provvisorio): possibili disagi al trafficoProseguono i lavori, a cura del Comune, per la riqualificazione urbana dell'accesso Nord Ovest della città. Leggi anche: Roma, sparisce la ciclabile nella Galleria Pasa dopo i lavori: “Quel tratto ora non è più protetto” Una selezione di notizie su Accesso Nord Ovest Discussioni sull' argomento Vecchiano: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Piazza Gramsci cambia volto. La Giunta ha scelto il progetto: Restyling da 6 milioni di euro; Toscana nord ovest. Collesalvetti, 30 marzo al via servizi nella nuova Casa della Comunità; Azienda USL Toscana Nord Ovest, riaperti i termini per il bando di selezione per ingegnere. Riqualificazione accesso nord ovest. Avanti coi lavori anche nei mesi estiviProseguono i lavori nel cantiere all’accesso Nord Ovest di Ferrara, anche nei mesi di luglio e agosto. Si tratta di una riqualificazione strategica, la cui esecuzione è inserita nell’ambito del Pnrr, ... ilrestodelcarlino.it Due anni di richieste formali, appelli e lunga, lunghissima attesa. A due anni dalla sua prima richiesta di accesso al fine vita alla Asl Nord-Ovest toscana, Libera - 55enne toscana affetta da sclerosi multipla - si è tolta la vita a casa sua grazie alla somministrazi - facebook.com facebook