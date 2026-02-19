Contrasto alla marginalità e povertà in Puglia | la Regione stanzia oltre 41 milioni di euro

La Regione Puglia ha deciso di investire più di 41 milioni di euro per combattere la povertà e la marginalità. La somma, destinata agli Ambiti Territoriali Sociali, servirà a potenziare i servizi di assistenza nelle zone più svantaggiate. Questo finanziamento mira a migliorare le opportunità di lavoro e a sostenere le famiglie in difficoltà. Nei prossimi mesi, le risorse verranno distribuite in modo mirato per rafforzare i progetti sociali già avviati. La misura coinvolge diverse città della regione, tra cui Bari e Lecce.

Le risorse saranno trasferite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai territori, in modo a da garantire maggiore rapidità ed efficienza nell’attuazione degli interventi sul territorio La Regione ha destinato 41,9 milioni di euro agli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi per rafforzare la programmazione sociale del Fondo Povertà. Le risorse saranno trasferite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai territori, in modo a da garantire maggiore rapidità ed efficienza nell’attuazione degli interventi sul territorio. Le somme serviranno a finanziare azioni a contrasto alla povertà, intesa non soltanto come disagio economico, ma come precarietà abitativa, isolamento sociale, fragilità relazionale e difficoltà di accesso ai servizi.🔗 Leggi su Baritoday.it Regione Umbria, contrasto alla povertà: un piano regionale da 17 milioni di euroLa Regione Umbria lancia un nuovo piano da 17 milioni di euro per contrastare la povertà, coinvolgendo enti locali, zone sociali e il terzo settore. Borse di studio universitarie, la Regione Puglia stanzia 21 milioni di euroLa Regione Puglia ha approvato lo stanziamento di 21 milioni di euro per borse di studio universitarie rivolte agli studenti dell'anno accademico 20252026, offrendo nuove risorse per sostenere l'accesso all'università e favorire la formazione dei giovani nella regione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crescere in periferia: al via il cantiere educativo per trasformare la speranza in azione concreta; Nell'ex scuola dell’infanzia un Centro per il contrasto alla povertà: al via i lavori; Misure a contrasto del fenomeni criminosi, riunione C.P.O.S.P. al Comune di San Benedetto; Sicurezza in stazione: in arrivo un protocollo di intesa. Contrasto alla grave marginalità, a Castelli Calepio inaugurato il «Pit Stop» solidaleSettantasei persone prese in carico fra il 2023 e quest'anno negli ambiti di Grumello del Monte e del Basso Sebino-Monte Bronzone; altre 14 persone accompagnate in un percorso di reinserimento ... bergamo.corriere.it San Benedetto del Tronto, riunione C.P.O.S.P. per rafforzare le misure di prevenzione e contrasto del fenomeni criminosiMotivi di preoccupazione derivano dall’aumento nel comune di San Benedetto del Tronto, nel 2025 rispetto al 2024, dei delitti contro la persona e il patrimonio, riconducibili alla movida, a ... picenotime.it PROGETTO PHOENIX Il progetto ha lavorato su prevenzione della violenza di genere e contrasto alla povertà educativa, coinvolgendo donne madri in condizioni di marginalità estrema. #lattacco #unifg #phoenix #violenzadigenere #povertàeducativa facebook