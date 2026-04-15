Nuovi interventi straordinari di pulizia delle strade a Monza

A Monza continuano gli interventi straordinari di pulizia delle strade. Dopo il primo ciclo avviato il 4 aprile, un nuovo intervento è programmato per sabato 18 aprile, tra le 10 e le 12. Le operazioni si svolgono in diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di decoro urbano. La pulizia delle strade viene effettuata con mezzi e personale dedicato, in orari specifici per minimizzare i disagi.

Proseguono gli interventi straordinari di pulizia delle strade a Monza. Dopo il primo ciclo iniziato il 4 aprile, nuovo appuntamento per sabato 18 aprile dalle 10 alle 12. Ad essere interessata dalla pulizia straordinaria sarà la zona di San Rocco.Durante gli interventi, sulle strade interessate.🔗 Leggi su Monzatoday.it Pulizie intensive al Mortise: interventi straordinari in quattro stradeLunedì 2 febbraio dalle 5 alle 11 del mattino lavori approfonditi su carreggiate e caditoie, stop temporaneo alla sosta e azioni coordinate tra... "Pulizia delle strade? Spreco di tempo e denaro"Scrive il lettore: “La pulizia delle strade, in questa segnalazione mi riferisco a Viale Risorgimento, viene effettuata in pieno giorno con le auto...