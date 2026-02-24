Crisi Casa Sollievo della Sofferenza | i sindacati proclamano di nuovo lo stato di agitazione del personale

I sindacati hanno proclamato nuovamente lo stato di agitazione del personale alla Casa Sollievo della Sofferenza a causa delle tensioni accumulate per le condizioni di lavoro. La decisione deriva dalle recenti discussioni su orari, salari e carenza di personale che rischiano di influire sui servizi offerti ai pazienti. La lettera inviata alle autorità evidenzia la volontà di trovare una soluzione, ma la situazione rimane tesa e in evoluzione. La mobilitazione continua fino a nuove trattative.

Nella lettera-appello rivolta al Prefetto di Foggia le motivazioni che hanno spinto le segreterie territoriali a ricominciare la battaglia contro la direzione generale dell'Irccs Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza E che il successivo 16 dicembre, presso la Prefettura di Foggia, era stata esperita la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dalla Legge 1461990, conclusasi con esito negativo. Il 27 dicembre, presso il comitato Sepac regionale, le parti avevano formalmente concordato la ripresa del dialogo e la rimozione delle cause ostative alle corrette relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Aggressioni verbali e violenza fisica: sindacati e lavoratori del 'Galilei' proclamano lo stato di agitazioneSindacati e lavoratori del liceo Galilei hanno deciso di scioperare e di mettere in agitazione i loro servizi.

