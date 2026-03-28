Prima del Gran Premio del Giappone, il pilota ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Questa scelta ha creato una certa attesa tra i media, che si aspettavano commenti sul percorso e sulla gara. La decisione è stata comunicata tramite il team, senza ulteriori spiegazioni da parte del pilota. La sessione di interviste ufficiali si è conclusa senza il suo coinvolgimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen ha creato una scena imbarazzante prima del Gran Premio del Giappone, rifiutandosi di iniziare la sua sessione con i media finché un giornalista specifico non ha lasciato la stanza. Questo episodio ha subito catturato l’attenzione, diventando virale sui social media. Il pilota della Red Bull ha interrotto la sessione mentre stava rispondendo a una domanda, chiarendo che il problema non riguardava il presente, ma che si trattava di un malinteso che si era accumulato nel corso della precedente stagione. La tensione è rapidamente salita, portando a uno scambio acceso tra Verstappen e il giornalista, che ha lasciato molti spettatori sorpresi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Max Verstappen rifiuta di parlare con la stampa prima del Gran Premio del Giappone.

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