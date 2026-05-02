Verso Sassuolo-Milan rossoneri in partenza senza Odogu | i motivi dietro all’assenza

Da pianetamilan.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a affrontare il Sassuolo senza la presenza di David Odogu, che non è stato inserito nella lista dei convocati. La sua assenza ha suscitato domande riguardo alle ragioni dietro questa decisione, considerando che non sono stati forniti dettagli ufficiali. La partita si svolgerà a Reggio Emilia e i motivi per cui il giocatore non partecipa sono ancora oggetto di interpretazioni.

Il Milan è partito da Rho Fiera in direzione Reggio Emilia, dove trascorrerà la notte prima della sfida contro il Sassuolo, valida per la 35ª giornata di Serie A 20252026. Una gara cruciale nella corsa Champions: ai rossoneri servono ancora 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare matematicamente la qualificazione. Alla vigilia, però, arriva un’assenza dell’ultimo minuto. David Odogu non è partito con il gruppo a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait. Per Massimiliano Allegri non si tratta di una perdita determinante nell’immediato. Il giovane difensore tedesco, classe 2006, ha trovato pochissimo spazio in stagione, collezionando appena 5 minuti in Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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