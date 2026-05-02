Verso Sassuolo-Milan rossoneri in partenza senza Odogu | i motivi dietro all’assenza

Il Milan si prepara a affrontare il Sassuolo senza la presenza di David Odogu, che non è stato inserito nella lista dei convocati. La sua assenza ha suscitato domande riguardo alle ragioni dietro questa decisione, considerando che non sono stati forniti dettagli ufficiali. La partita si svolgerà a Reggio Emilia e i motivi per cui il giocatore non partecipa sono ancora oggetto di interpretazioni.

Il Milan è partito da Rho Fiera in direzione Reggio Emilia, dove trascorrerà la notte prima della sfida contro il Sassuolo, valida per la 35ª giornata di Serie A 20252026. Una gara cruciale nella corsa Champions: ai rossoneri servono ancora 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare matematicamente la qualificazione. Alla vigilia, però, arriva un’assenza dell’ultimo minuto. David Odogu non è partito con il gruppo a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait. Per Massimiliano Allegri non si tratta di una perdita determinante nell’immediato. Il giovane difensore tedesco, classe 2006, ha trovato pochissimo spazio in stagione, collezionando appena 5 minuti in Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Sassuolo-Milan, rossoneri in partenza senza Odogu: i motivi dietro all’assenza GOL DI MILAN SASSUOLO 2-2: LA DOPPIETTA DI BARTESAGHI NON BASTA, STOP PER I ROSSONERI A SAN SIRO Notizie correlate Cremonese-Milan, pullman dei rossoneri in partenza verso Cremona | PMCremonese-Milan, il pullman della squadra rossonera è partito da Milanello in direzione Cremona per la partita di domani. Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani: il videoIn vista della trasferta di domani contro il Verona, il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sassuolo-Milan, si va verso il sold out: le info sui biglietti rimasti; Leao e non solo: tutti i diffidati rossoneri verso Sassuolo-Milan; Pronostici Sassuolo-Milan: Statistiche, Dove in TV 03.05.2026 Serie A; Sassuolo-Milan, novità in attacco per Allegri: le probabili formazioni. Tre sconfitte, poi otto risultati utili di fila: il bilancio del Milan in casa del SassuoloQuello di domani pomeriggio sarà il 12° confronto tra Sassuolo e Milan sul campo dei neroverdi. Negli undici precedenti, ci sono state tre vittorie di fila dei padroni di casa (il primo ... milannews.it Verso Sassuolo-Milan: secondo incontro ufficiale tra Grosso e AllegriIn vista di Sassuolo-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sui du allenatore, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso: Tra Fabio Grosso e Massimiliano Allegri ... milannews.it MN - Verso Sassuolo-Milan, Odogu out per un affaticamento x.com Verso Sassuolo-Milan, Di Stefano svela: "Pulisic in panchina, Allegri ha provato questo coppia d'attacco" Leao-Nkunku @la_rossonera https://tribuna.com/it/news/2026-05-01-verso-sassuolomilan-di-stefano-svela-pulisic-in-panchina-allegri-ha-provato-qu - facebook.com facebook