Cremonese-Milan pullman dei rossoneri in partenza verso Cremona | PM

Il pullman del Milan è partito da Milanello e si dirige verso Cremona in vista della partita di domani contro la Cremonese. La squadra rossonera si prepara a raggiungere lo stadio locale, dove si svolgerà l'incontro. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle operazioni di trasporto o alle eventuali presenze di staff e giocatori.

Cremonese-Milan, il pullman della squadra rossonera è partito da Milanello in direzione Cremona per la partita di domani. Cremonese-Milan, 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La squadra di Massimiliano Allegri è partita con i pullman in direzione Cremona dove domani alle ore 12:30 si giocherà la partita. Milan con la Cremonese per il riscatto. Allegri distende gli animi: Io via? Totale sintonia con la società. Rossoneri in campo domenica 1 marzo, ore 12.30, allo Zini: Non penso al derby, gioca la miglior formazione al di là dei diffidati. Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug stanno tutti bene: non so chi ... La Cremonese attende il Milan, Nicola: "Voglio la spavalderia giusta, servirà spensieratezza"