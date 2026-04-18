Verso Verona-Milan rossoneri in partenza per la trasferta di domani | il video

Il Milan si prepara per la partita di domani contro il Verona e sta lasciando il centro sportivo diretto verso la destinazione. La squadra è stata immortalata mentre saluta i tifosi prima di partire, e il viaggio viene documentato attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali. La trasferta si svolgerà con il match in programma nel pomeriggio, con entrambe le formazioni che si stanno preparando alla sfida.

In vista della trasferta di domani contro il Verona, il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video. In vista della delicata trasferta di domani pomeriggio alle ore 15:00 contro il Verona allo stadio 'Bentegodi', il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani: il video Notizie correlate Leggi anche: Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud Cremonese-Milan, pullman dei rossoneri in partenza verso Cremona | PMCremonese-Milan, il pullman della squadra rossonera è partito da Milanello in direzione Cremona per la partita di domani. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verona-Milan, la preparazione a Milanello tra confronto e sessione video. C’è anche Tare; Verona-Milan, Allegri in ansia: Leao in diffida e allarme squalifiche verso la Juve; Verona-Milan: gialloblù ultimi ma grintosi, rossoneri terzi ma in fase calante; Biglietti Verona-Milan, si va verso il ricorso d’urgenza. Milan | Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Gimenez: le scelte in attacco contro il VeronaVerona Milan - Il Milan si prepara in vista della trasferta sul campo del Verona, valida per la 33^ giornata di Serie ... fantamaster.it Leao insieme a Pulisic: le scelte di Allegri verso Verona-MilanMILANO - Ricomincio da tre. Massimiliano Allegri riparte dalla difesa a tre per cercare di superare la fase più delicata della stagione del Milan. I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive ... msn.com Allarme gialli in casa Milan: ecco i diffidati a Verona verso la Juve! https://www.milannews24.com/verona-milan-giocatori-diffidati-lista/ #VeronaMilan #SerieA #Allegri facebook Conferenza stampa di Massimiliano #Allegri verso Verona-Milan x.com