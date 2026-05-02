Prima della partita tra Sassuolo e Milan, l’allenatore rossonero ha commentato le caratteristiche del centrocampista francese, sottolineando come il suo valore tecnico sia indiscusso. Ha evidenziato le qualità tecniche molto alte del giocatore, senza fare riferimenti a valutazioni di mercato o altri aspetti. Le sue dichiarazioni si sono concentrate esclusivamente sulle capacità e sulla prestanza del calciatore in vista della sfida in programma.

Massimiliano Allegri ha parlato del momento di forma di Cristopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 candidato ad una maglia da titolare nella sfida del 'Mapei Stadium'. Di seguito, un passaggio della conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia di Sassuolo-Milan. "Nkunku ha grandissime qualità tecniche. Questo era il primo anno in Italia, ha avuto difficoltà, ma ha fatto dei gol. Il valore del giocatore non si discute. Ci sono annate, combinazioni. Ora abbiamo avuto difficoltà a segnare, magari domani torniamo a segnare con gli attaccanti". Arrivato in estate dal Chelsea per 36 milioni di euro, Nkunku non ha reso come ci si aspettava nella sua prima stagione in Italia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Il valore di Nkunku non si discute. Ha grandissime qualità tecniche”

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