Sassuolo-Milan tocca a Nkunku | i numeri di Pulisic possono spiegare la scelta di Allegri

Nella partita tra Sassuolo e Milan, si prevede che Nkunku prenda il posto di Pulisic nell’attacco del team rossonero. Le decisioni sulla formazione sono basate sulle ultime indiscrezioni, che indicano una rotazione tra i due giocatori. Finora, Nkunku ha avuto più possibilità di scendere in campo rispetto a Pulisic, che ha evidenziato alcuni numeri nelle recenti gare. La scelta dell’allenatore sembra orientata verso questa alternativa.

Il Milan sfiderà domani il Sassuolo: per i rossoneri una gara estremamente importante. Non contando i risultati di chi è dietro (Roma contro la Fiorentina e Como contro il Napoli), ai rossoneri mancano sei punti per garantirsi un posto nella prossima Champions League. Mancano quattro partite al termine della Serie A e ogni sfida ora è fondamentale per centrare l'obiettivo stagionale del Diavolo. Per questo, le scelte di Massimiliano Allegri sono davvero importantissime. In attacco ci potrebbe essere un cambio significativo: panchina per Pulisic, dentro dal primo minuto Nkunku. Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in campionato di Pulisic sono fermi a quota 7.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, tocca a Nkunku: i numeri di Pulisic possono spiegare la scelta di Allegri Notizie correlate Milan, nel derby Allegri pensa alla sorpresa: Nkunku al posto di PulisicMassimiliano Allegri, per la stracittadina, starebbe pensando ad una mossa 'a sorpresa': dentro Nkunku, fuori Pulisic, molto sottotono nelle ultime... Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Pulisic o Nkunku? Ecco chi è in vantaggioLa 35ª giornata di Serie A può pesare moltissimo sul finale di stagione del Milan. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sassuolo, arriva il Milan. C’è voglia di impresa; Sassuolo-Milan, le probabili formazioni di Allegri e Grosso; Pronostico Sassuolo-Milan, l'analisi del match della 35ª giornata di Serie A; Fiorentina - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT. Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Grosso ritrova Berardi, l'incubo rossoneroLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (Domenica 3 maggio, ore 15.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN): Come arriva il Sassuolo Il. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Milan, arbitra Maresca: in stagione nessun precedente con i rossoneriIl Milan, a caccia di punti cruciali per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, sarà ospite domani pomeriggio di una delle squadre rivelazione del torneo: il ... milannews.it Qualche cambio in vista del Sassuolo... Alla vigilia del match con il Sassuolo, Allegri sembra aver pensato a diversi cambi nello scacchiere iniziale del #Milan per affrontare i neroverdi: In attacco potrebbe trovare spazio Nkunku al fianco di Leao, relegando P - facebook.com facebook Il Milan non vince a Reggio Emilia dallo 0-3 scudetto: Sassuolo imbattuto in 6 delle ultime 8 di campionato... x.com