L’ex portiere del Milan Nelson Dida ha commentato la stagione dei rossoneri, soffermandosi su Rafael Leao, Allegri e Maignan. Ha sottolineato l'apporto di Leao alla squadra, evidenziando i fischi rivolti al portoghese durante alcune partite. Inoltre, ha espresso apprezzamento per l’operato di Allegri come allenatore, definendolo un grande professionista. La sua analisi si concentra sui protagonisti e sulle dinamiche interne alla rosa del club.

"È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione". Queste le parole dell'ex portiere rossonero Nelson Dida riguardo le aspettative stagionali sul Milan. Nella sua intervista...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dida: “Fischi a Leao? Non va dimenticato cosa ha fatto per il Milan. Allegri è un grandissimo allenatore”

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Dida: Leao ha dato e darà ancora tanto al Milan. Allegri sta provando a fare tutto il possibileL'ex portiere rossonero commenta il momento del Milan soffermandosi in particolare su Leao e Allegri. Nelson Dida non ha dubbi: Il Milan ha tutte le possibilità di farcela per la Champions League. calciomercato.com

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Tuttosport intervista Dida: "Leao ha dato tanto e darà ancora tanto al Milan" x.com

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