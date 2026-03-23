Rimanendo sul colore azzurro, dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan, 31^ turno di campionato in programma lunedì 6 aprile. Le due squadre, attualmente seconda e terza, arrivano allo scontro diretto da una vittoria ciascuno: la squadra di Allegri contro il Torino, i partenopei contro il Cagliari. Col pensiero di accorciare sull'Inter prima, le due squadre cercheranno i tre punti ad ogni costo. Per farlo, i due allenatori sperano di contare su alcuni rientri importanti. In casa Milan solo Leao è out, mentre Conte spera di recuperare due titolarissimi del suo Napoli. Dopo aver ritrovato Anguissa, McTominay e De Bruyne, il tecnico leccese attende i rientri di Rrahmani e di Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, in dubbio due titolari di Conte: ecco come procede il loro recupero

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