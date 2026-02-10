Napoli-Como Conte rivoluziona la formazione | McTominay riposa

Il Napoli affronta il Como con diverse novità nella formazione. Dopo le ultime settimane di emergenza, l’allenatore Conte decide di far riposare McTominay, puntando su altri giocatori per la sfida al Maradona. La partita si presenta come un banco di prova importante per verificare le scelte fatte in corsa.

L’emergenza continua a condizionare le scelte del Napoli, che questa sera al Maradona affronterà il Como con un assetto profondamente rimaneggiato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è stato costretto a rivedere i piani a causa di una serie di infortuni che hanno ridotto sensibilmente le opzioni a disposizione, spingendolo verso una formazione ricca di seconde linee. “A causa degli infortuni seriali, Conte è costretto a schierare una sorta di Napoli B, imbottito di seconde linee, senza molti titolari. Tra gli indisponibili, Scott McTominay, fin qui il giocatore più presente, il leader tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Questa sera Napoli e Como si affrontano nei quarti di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona.

Questa sera il Napoli affronta il Como in Coppa Italia.

