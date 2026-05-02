Verso Bologna-Cagliari Italiano | Riconquistare il Dall’Ara per difendere l’8°posto

Il capitano della squadra ha dichiarato che l’obiettivo è riconquistare il Dall’Ara per mantenere l’ottavo posto in classifica. La partita contro la squadra di Pisacane è prevista per domani mattina alle ore 12. La formazione di casa si prepara ad affrontare questa sfida importante, consapevole dell’impegno necessario per ottenere i tre punti. La squadra si allena con concentrazione in vista di questa partita decisiva.

Alla vigilia della sfida casalinga contro la formazione di Pisacane in programma domattina alle ore 12.30, il mister felsineo ha parlato ai microfoni di Casteldebole, spaziando dalle possibili chiavi tattiche dell’imminente match del Dall’Ara alla sua situazione contrattuale.Importante vincereCon.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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