Italiano | Bologna sarà durissima L' obiettivo è espugnare il Dall' Ara

Il tecnico del Bologna ha commentato il ritorno della partita di Europa League contro l'Aston Villa, affermando che sarà una sfida molto difficile. Ha detto che le possibilità di qualificazione sono equamente divise, con una probabilità del 50 per cento per entrambe le squadre. La partita si giocherà allo stadio Dall'Ara, e l'obiettivo è ottenere una vittoria per avanzare nel torneo.

Prima della sfida agli ottavi contro la Roma, Vincenzo Italiano aveva dato i. numeri: “Giallorossi favoriti, diciamo 51-49%”. Ecco: e adesso contro l’Aston Villa? “Fifty fifty, facciamo così - sorride il tecnico -. È complicata, non c’è dubbio, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Va detto che le partite precedenti erano diverse, la gara andrà gestita in centottanta minuti ma certamente servirà attenzione e capacità di saper sfruttare le occasioni. La prima partita e importantissima, vediamo se saremo bravi come lo siamo stati nel turno precedente contro la Roma, dobbiamo giocarci le nostre chance da subito. Intanto bisogna espugnare il Dall’Ara? Purtroppo quest’anno sta andando così, anche se in certe gare siamo riusciti a vincere in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italiano: "Bologna, sarà durissima. L'obiettivo è espugnare... il Dall'Ara" Leggi anche: Bologna, Italiano nel post gara: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione» Bologna-Lazio, Italiano: “Il Dall’Ara diventi l’uomo in più, è un grande patrimonio”Bologna, 10 febbraio 2026 – La Coppa Italia non per tornar grandi, ma semplicemente per tornare, dopo due mesi di smarrimento, a livello di idee, di... Con l’Aston Villa al Dall’Ara il Bologna cerca la sua faccia miglioreQuale Bologna vedremo dunque giovedì sera sfidare l’Aston Villa al Dall’Ara? Quello dominante e impressionante del primo tempo di Cremona, capace di giocarsela contro chiunque, o quello svagato, pasti ... bologna.repubblica.it Bologna, le tre certezze di Italiano per l’Aston VillaQuarantotto ore al fischio d'inizio più atteso, quello che giovedì sera porterà ben 30mila e passa persone al Dall'Ara, segnando il primo sold-out rossoblù in Europa League. Bologna prepara il vestito ... corrieredellosport.it