Il Verona ha subito una sconfitta che ha determinato la retrocessione in Serie B dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti. Il cambio di allenatore avvenuto nel corso del campionato non è riuscito a invertire la tendenza negativa, portando a un calo di punti accumulati. Le statistiche mostrano una scarsa efficacia offensiva e una difesa spesso vulnerabile, fattori che hanno contribuito al fallimento del club nella massima serie.

? Cosa scoprirai Come ha influito il cambio in panchina sul crollo del club?. Quali statistiche spiegano l'incapacità del Verona di accumulare punti?. Perché il risultato del Pisa ha sancito la caduta del veronese?. Come cambierà la rosa dopo il ritorno nella seconda massima serie?.? In Breve Verona ha ottenuto solo 3 vittorie stagionali, l'unica contro l'Atalanta il 6 dicembre.. Paolo Sammarco ha sostituito Paolo Zanetti in panchina il 2 febbraio scorso.. Il club veronese ha totalizzato 19 punti in 34 incontri disputati.. Ultima retrocessione del club avvenuta nella stagione calcistica 2018-19.. La retrocessione del Hellas Verona in Serie B risulta matematicamente confermata dopo il successo del Lecce per 2-1 in trasferta contro il Pisa nella serata di venerdì 1 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, resa matematica: il fallimento porta il club in Serie B

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