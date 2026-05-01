Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in Serie B | la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena condanna i due club alla matematica

Pisa e Verona sono ufficialmente retrocesse in Serie B dopo la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena, che si è conclusa con il risultato di 2-1. La vittoria del Lecce ha decretato la matematica retrocessione delle due squadre, che non possono più evitare la discesa di categoria in questa stagione. La partita ha visto il Lecce conquistare tre punti fondamentali per la corsa alla permanenza nel massimo campionato.

Calciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione. Nuovissima rivelazione Calciomercato Napoli: Lukaku proposto a due big italiane, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Moviola Pisa Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri. Cos’è successo alla Cetilar Arena Caressa non le manda a dire dopo Psg Bayern Monaco: «In Italia invece tutti col 3-5-2, dribblo io? Quante pippe!».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in Serie B: la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena condanna i due club alla matematica Notizie correlate Leggi anche: Serie A, Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in B: decisiva la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena Moviola Pisa Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri. Cos’è successo alla Cetilar ArenaCalciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso il Primo Maggio, si contano i giorni dalla retrocessione. Incroci e scenari per la Serie B; Serie A 2025/2026 Pisa Lecce : La Presentazione Del Match -; Pisa-Lecce: andamento, probabili formazioni, statistiche e dove vederla; quote Pisa Lecce: il pronostico sullo scontro salvezza. Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A ... fanpage.it Pisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadreLa 35^ giornata di Serie A potrebbe portare già alle prime due retrocesse in Serie B. Il focus è ovviamente su Pisa ed Hellas Verona, con. tuttomercatoweb.com Questa sera assisteremo in tribuna stampa a Pisa-Lecce, alla Cetilar Arena: scontro diretto decisivo in chiave salvezza sia per i Salentini che per i Toscani. Ecco un’analisi del match che aprirà la 35esima giornata di Serie A #seriea #pisa #lecce #stato - facebook.com facebook