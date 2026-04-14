La Fiadel denuncia il fallimento del porta a porta | Si sta pagando sulla pelle dei lavoratori e nelle tasche dei cittadini
La Fiadel ha dichiarato che il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti è fallito. Secondo il sindacato autonomo del settore igiene ambientale, questa situazione sta causando problemi sia ai lavoratori che ai cittadini. La denuncia è stata diffusa attraverso le parole del segretario provinciale di Pescara e di un rappresentante sindacale. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulla natura specifica delle criticità.
«Il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti è un fallimento».È la denuncia netta e senza giri di parole, che lancia la Fiadel, il sindacato autonomo del settore igiene ambientale, per voce del segretario provinciale di Pescara, Lucia Ciurlino, e dell’Rsu Carmine D'Alonzo.«Non si tratta più.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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