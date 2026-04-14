La Fiadel denuncia il fallimento del porta a porta | Si sta pagando sulla pelle dei lavoratori e nelle tasche dei cittadini

La Fiadel ha dichiarato che il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti è fallito. Secondo il sindacato autonomo del settore igiene ambientale, questa situazione sta causando problemi sia ai lavoratori che ai cittadini. La denuncia è stata diffusa attraverso le parole del segretario provinciale di Pescara e di un rappresentante sindacale. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulla natura specifica delle criticità.