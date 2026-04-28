Iziwork Italia recruiting day a Verona l’8 maggio

Il 8 maggio si terrà a Verona un evento di recruiting organizzato da Iziwork Italia presso l’hub di viale delle Nazioni 2. L’iniziativa mira a offrire nuove possibilità di lavoro nella regione del Veneto. L’evento si svolgerà durante la giornata e sarà rivolto a persone interessate a inserimenti professionali in vari settori. La partecipazione è prevista senza necessità di prenotazione anticipata.

(Adnkronos) – Nuove opportunità di lavoro in Veneto con il recruiting day organizzato da Iziwork Italia, in programma venerdì 8 maggio presso l’hub di Verona, in viale delle Nazioni 2. L’iniziativa è dedicata alla selezione di personale per i settori della logistica e dell’impiantistica e prevede inserimenti sia in somministrazione sia con contratti diretti. Durante. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioMilano, 5 maggio 2026 – Martedì 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra... Sicurezza e vigilanza. Il recruiting dayOpportunità per chi desidera lavorare nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.