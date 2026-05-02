Verona | kit larvicidi gratis nei mercati per fermare le zanzare

A Verona sono disponibili gratuitamente nei mercati dei kit larvicidi destinati a prevenire la proliferazione delle zanzare. I cittadini possono ritirare i kit in specifici punti di distribuzione situati in alcuni mercati della città, con modalità e orari stabiliti dall’amministrazione comunale. La misura mira a sensibilizzare sulla corretta gestione delle aree private, evitando così sanzioni legate alla mancata cura dei giardini.

? Cosa scoprirai Dove e quando si possono ritirare i kit gratuiti a Verona?. Come evitare le sanzioni per la mancata cura del giardino privato?. Quali malattie si rischiano con la proliferazione delle zanzare in città?. Perché il Comune non può intervenire solo sulle aree pubbliche?.? In Breve Distribuzione kit nei mercati di Ponte Crecano il 6, Borgo Venezia il 12, Santa Lucia il 21, Stadio il 23 e Borgo Roma il 30 maggio.. Farmacie aderenti vendono prodotti larvicidi a prezzo calmierato di 5,50 euro.. Salvatore Falcone dell'Ulss 9 Scaligera avverte rischi arbovirosi come Dengue, Chikungunya e West Nile.. L'azienda ATI Biblion-Cooperativa Triveneta tratta 55mila caditoie e fossati dal 20 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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