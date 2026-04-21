Zanzare a Ravenna | 11.000 kit per bloccare i focolai nei privati

A Ravenna, sono stati distribuiti 11.000 kit ai cittadini per prevenire la crescita delle zanzare. L’amministrazione ha avviato una campagna di intervento che coinvolge anche le abitazioni private, con l’obiettivo di ridurre i focolai di questi insetti. La distribuzione dei kit è stata avviata e proseguita nelle ultime settimane, con l’intento di coinvolgere il più ampio numero possibile di residenti.

Per contrastare la proliferazione delle zanzare, l’amministrazione di Ravenna ha avviato una mobilitazione capillare che ha già la distribuzione di 3.500 confezioni di larvicida nei mercati cittadini e nelle zone limitrofe durante le ultime due settimane. L’operazione, che punta a colmare il divario tra gli interventi pubblici e la gestione degli spazi privati, prevede un potenziamento delle scorte per raggiungere un totale di 11.000 kit distribuiti grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile. La strategia del presidio territoriale tra gestione pubblica e responsabilità privata. L’efficacia della lotta ai vettori di malattie virali non può prescindere da un coordinamento che superi i confini dell’azione amministrativa diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanzare a Ravenna: 11.000 kit per bloccare i focolai nei privati Notizie correlate Zanzare, i primi trattamenti. Già partiti nelle pinete: "Il problema? I terreni privati"In pineta i trattamenti sono già iniziati, nei cosiddetti ’focolai’ partiranno la prossima settimana e nelle caditoie ad aprile. Zanzare, a Montegrotto kit antivirali gratuiti ai cittadini e sette cicli di trattamenti fino a ottobreIl piano 2026 del Comune punta su prevenzione, lotta larvicida e collaborazione attiva dei residenti, chiamati a intervenire anche nei giardini e nei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lotta alle zanzare: consegnate alla cittadinanza 3.500 confezioni di larvicida; Lotta alle zanzare, in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida; Zanzare, distribuiti 3.500 kit larvicidi: la campagna continua. I mercati in cui trovarli; Lotta alle zanzare, in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida. Sciame di zanzare aggressive a Ravenna, via a interventi straordinariUfficio decentrato ‘Prima’, in via Maggiore 120 Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14 alle 17; Ufficio decentrato ‘Seconda’, in viale Berlinguer 11 a Ravenna, ... ilrestodelcarlino.it Sciame 'aggressivo' di zanzare a Ravenna. dal centro ai lidiUno sciame particolarmente aggressivo di zanzare è stato osservato negli ultimi giorni a Ravenna, dove proseguono i trattamenti disposti dal Comune, dal centro al forese ai lidi. Lo sciame aggressivo ... ansa.it Stop alle zanzare Al via a Occhiobello il piano di disinfestazione #occhiobello #zanzare #disinfestazione #salute #polesine #prevenzione - facebook.com facebook