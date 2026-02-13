Monitoraggio dell’azzardo patologico | diminuisce la spesa pro-capite a Vicopisano

Nel Comune di Vicopisano, il monitoraggio dell’azzardo patologico rivela una diminuzione della spesa media per i giochi d’azzardo, causata in parte dall’introduzione di nuove restrizioni e campagne di sensibilizzazione. Nel 2022, i cittadini spendevano in media 432,71 euro, mentre nel 2025 questa cifra si è ridotta a 291,20 euro, segnando un calo di circa 141 euro a persona.

Vicopisano (PI), 13 febbraio 2026 – La spesa pro-capite per il gioco d’azzardo nel Comune di Vicopisano è diminuita: è passata dai 432,71 euro del 2022 ai 291,20 euro del 2025, con un calo di 141,51 euro pro capite, pari a circa -32,7%. Un dato che l’amministrazione legge come un segnale positivo e un possibile indice di maggiore consapevolezza e attenzione da parte della comunità. Un risultato che non autorizza trionfalismi, ma rafforza l’impegno su prevenzione e servizi: non un punto di arrivo, bensì un passaggio all’interno di un percorso più ampio di prevenzione e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

