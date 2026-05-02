Verona il 51% di chi usa i servizi comunali trova un impiego

A Verona, il 51% di chi utilizza i servizi comunali riesce a trovare un impiego. Tra gli utenti, le donne costituiscono la maggioranza. Molti contratti di lavoro firmati durano meno di sei mesi, evidenziando una prevalenza di contratti a breve termine. Lo studio analizza anche le caratteristiche di chi si rivolge ai servizi e i motivi delle assunzioni temporanee.

? Cosa scoprirai Chi sono le donne che rappresentano la maggioranza degli utenti?. Perché molti contratti firmati durano meno di sei mesi?. Come vengono sostenuti gli over 50 esclusi dalle selezioni?. Quali settori assorbono la maggior parte dei nuovi lavoratori?.? In Breve Utenti del servizio sono per il 74% donne e il 70% italiani.. Il 37% degli utenti appartiene alla fascia d'età under 30.. Solo il 21% degli occupati ha contratti pari o superiori a 6 mesi.. Il 30% dei partecipanti ha sottoscritto contratti con durata inferiore a 6 mesi.. L’assessore al Lavoro Michele Bertucco ha presentato il bilancio del Servizio politiche del lavoro di Verona, che nel 2025 ha assistito circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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