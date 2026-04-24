Servizi per il lavoro più vicini | a Grezzana nuovo ufficio del Centro per l' impiego

Mercoledì 22 aprile a Grezzana è stato inaugurato un nuovo ufficio del Centro per l’impiego, gestito da personale di Veneto Lavoro e collegato al Centro di Verona. L’apertura permette a cittadini e aziende locali di usufruire direttamente dei servizi pubblici per l’impiego, facilitando l’accesso alle risorse e alle opportunità offerte dal sistema pubblico. La struttura si trova nel territorio comunale e si rivolge a chi cerca lavoro o supporto occupazionale.

Mercoledì scorso, 22 aprile, è stato presentato ufficialmente a Grezzana il nuovo recapito di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale qualificato del Centro per l’impiego di Verona che permette a persone e imprese del territorio di accedere ai servizi pubblici per l’impiego direttamente.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate L’inaugurazione a Seregno. Al Centro per l’impiego nuovi servizi per il lavoroNon un semplice ufficio, bensì un punto di riferimento per il territorio con particolare riferimento alla Brianza nord e a quella occidentale. L'assessore Consoli in visita ai centri per l'impiego di Ancona: investimenti Pnrr e servizi al centro delle politiche attive del lavoroANCONA – Visita istituzionale dell’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ai Centri per l’Impiego del comune di Ancona per fare il punto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dote Unica Lavoro - Quinta Fase - Informazioni per chi eroga i servizi; INPS: nuovo servizio per la Gestione Integrata Indebiti; PNRR - Programma GOL: webinar su Piano Integrato Autoimpiego; Italia-Giappone: entrato in vigore l'Accordo vacanze-lavoro. Confcooperative lavoro e servizi Piemonte, Di Nunno ancora presidenteL'assemblea regionale di Confcooperative lavoro e servizi Piemonte ha confermato Giovanni Di Nunno alla guida del settore per il prossimo mandato. Il settore è rappresentato oggi nell'economia piemont ... ansa.it L’IA al servizio del lavoro. Il modello AppLI e la visione di servizi pubblici più efficaciL’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il rapporto tra cittadino e istituzione pubblica, soprattutto nel settore cruciale del lavoro. Un esempio concreto di questa trasformazione è rappresentato d ... formiche.net #AltreNews #Apertura #BuongiornodaPositanonews Buongiorno da Positanonews: i nostri servizi, contatti e social network. Oggi è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore - facebook.com facebook