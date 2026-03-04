A Seregno è stato inaugurato un nuovo centro dedicato ai servizi per il lavoro, destinato a diventare un punto di riferimento per il territorio. La struttura si rivolge principalmente alle aree della Brianza nord e occidentale, offrendo servizi e supporto a chi cerca un’occupazione o assistenza nel settore. L’evento segna l’apertura di un centro pensato per rispondere alle esigenze locali.

Non un semplice ufficio, bensì un punto di riferimento per il territorio con particolare riferimento alla Brianza nord e a quella occidentale. È il Centro per l’impiego gestito da Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro), che ha inaugurato ieri la nuova sede. Uno spazio moderno e accogliente in via Monte Rosa, proprio accanto al centro di formazione professionale Sandro Pertini. Più funzionale rispetto alla vecchia sede. "Due strutture che vanno di pari passo – ha commentato Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza – e che rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro territorio. Abbiamo fatto investimenti importanti, abbiamo già raggiunto e superato i target che erano stati fissati dalla regione Lombardia, risultando al primo posto delle graduatorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'inaugurazione a Seregno. Al Centro per l'impiego nuovi servizi per il lavoro

