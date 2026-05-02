Verona è da sempre in difficoltà quando affronta la Juventus in trasferta, senza aver mai conquistato una vittoria nel lungo confronto. In occasioni rare, i veneti sono riusciti a mettere in difficoltà i bianconeri, sfiorando l’impresa senza però riuscire a portare a casa il risultato pieno. Numeri che confermano una sfida storicamente sfavorevole per la squadra ospite, che si ripropone come uno dei grandi ostacoli in trasferta contro i piemontesi.

di Paolo Rossi Verona non ha mai vinto in trasferta contro la Juventus. I numeri di un tabù storico contro i bianconeri e quando ha sfiorato l’impresa. Se esiste una trasferta che per l’Hellas Verona possiede i contorni dell’incubo sportivo perfetto, quella è senza dubbio Torino, sponda bianconera. I numeri descrivono un vero e proprio tabù storico, un muro invalicabile contro il quale la formazione scaligera rimbalza da decenni in Serie A. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO I numeri di un dominio assoluto. Il bilancio complessivo in casa della Vecchia Signora è spietato. Su 34 incontri disputati nel massimo campionato italiano, il segno “2” non è mai uscito.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona da incubo sportivo a Torino: numeri di un tabù storico contro la Juventus! Solo in queste occasioni ha sfiorato l’impresa

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