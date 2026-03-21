A Torino si respira un’aria di attesa per la sfida contro il Milan a San Siro, un incontro che non si verifica da 41 anni. D’Aversa guida la squadra alla ricerca di un risultato positivo in questa partita di Serie A. Il calendario propone un incrocio che suscita interesse, con l’obiettivo di rompere un lungo digiuno contro i rossoneri.

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© Calcionews24.com - Torino, un tabù lungo 41 anni contro il Milan a San Siro. D’Aversa a caccia dell’impresa

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