Inter sono numeri da record Ora c’è solo un ultimo ostacolo da superare | la Juventus arriva al momento giusto

L’Inter continua a vincere e a conquistare punti. Con il Sassuolo, i nerazzurri mantengono il loro dominio e la classifica si mantiene favorevole. Ora l’unico ostacolo rimasto è la Juventus, che arriva al momento giusto per sfidare i nerazzurri. La gara si avvicina e i tifosi aspettano con ansia di vedere se la squadra di Inzaghi potrà confermare il suo stato di forma.

Inter News 24 Inter, anche col Sassuolo si conferma un dominio totale e la classifica sorride. Ora c’è l’ultimo ostacolo da superare per i nerazzurri. In campionato la matematica dell’Inter comincia a fare impressione. Il netto 5-0 rifilato al Sassuolo lancia la squadra di Cristian Chivu a un momentaneo +8 sul Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nel recupero contro il Como il 18 febbraio. Un dominio assoluto, certificato dalla quinta vittoria consecutiva e da una statistica che lascia senza fiato: i nerazzurri hanno segnato ben 13 gol da calcio d’angolo, di cui ben 12 arrivati grazie a colpi di testa micidiali. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter batte 5-0 il Sassuolo e si prende un vantaggio importante nella corsa allo scudetto.

