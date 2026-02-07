Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026

Sabato e domenica, su Canale 5, torna Verissimo con due puntate piene di interviste e ospiti. Silvia Toffanin dà il via a un fine settimana ricco di commenti e rivelazioni, tra personaggi noti e storie interessanti. Il pubblico si prepara a scoprire cosa hanno preparato i protagonisti per questa occasione speciale.

Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle interviste delle puntate di oggi, sabato 7 febbraio e domani domenica 8 febbraio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 7 febbraio 2026. Oggi, sabato 7 febbraio 2026 dalle ore 16.30 torna l'appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio protagonisti di una intervista doppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornati al timone del tg satirico "Striscia La Notizia" trasmesso per la prima volta in prime time Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin siederanno anche Matteo Paolillo, Serra Ylmaz e Clizia Incorvaia. Nel salotto di Silvia Toffanin, Greggio e Iacchetti rappresentano una continuità rassicurante nel weekend di Canale 5: volti amati, presenti da decenni nelle case degli italiani con grande ironia.

