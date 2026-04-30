Napoli Neres e Vergara | novità sul loro rientro

Nel Napoli si avvicinano due rientri importanti: Neres e Vergara. Il club ha comunicato che il capitano, Di Lorenzo, sarà in campo nella partita contro il Como, segnando il suo ritorno dopo un periodo di assenza. Questa notizia arriva mentre si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero degli altri giocatori coinvolti. La squadra si prepara a affrontare la prossima sfida con alcune novità in rosa.

È tempo di buone notizie per il Napoli. Finalmente, Di Lorenzo tornerà in campo. Il capitano è tra i convocati contro il Como. Nella lista non compaiono i nomi di Antonio Vergara e David Neres. Sulla loro situazione, recentemente, si è espresso il “Corriere dello Sport”. Molto probabilmente, i due torneranno a militare con i compagni verso la fine della stagione. Ecco, le parole della rivista:” Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte. Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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