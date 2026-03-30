Vergara non tornerà prima di metà maggio, con il rientro previsto attorno alla seconda settimana del mese. Neres invece non ha ancora una data di recupero stabilita e rimane in dubbio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono aggiornamenti specifici sui tempi di recupero dell’attaccante brasiliano.

Vergara slitta a maggio: il centrocampista azzurro non rientra prima della metà del mese. Neres resta in dubbio totale, nessuna data fissata per il recupero dell’attaccante brasiliano, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Vergara: il recupero si allunga oltre le previsioni. Antonio Vergara continua il suo percorso di riabilitazione dalla lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Lo staff medico del Napoli ha spostato in avanti la stima del rientro in campo, fissandola intorno alla metà di maggio. Quello che inizialmente sembrava un stop breve si è trasformato in un’assenza prolungata che incide sui piani tattici di Conte per la volata finale del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Vergara e Neres, quanto manca al rientro? Non arrivano buone notizie

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