Ventimiglia raid al mercato del 1° maggio | 270 capi falsi sequestrati

Nel corso di un'operazione al mercato di Ventimiglia, il 1° maggio, sono stati sequestrati circa 270 capi di abbigliamento falsificati. Durante il blitz, alcuni venditori sono riusciti a dileguarsi tra la folla, rendendo difficile il loro rintraccio immediato. Tra i capi sequestrati sono stati individuati marchi di lusso riconoscibili, anche se i dettagli sui marchi specifici non sono stati resi pubblici.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i venditori a scappare tra la folla?. Quali marchi di lusso sono stati trovati tra i sequestri?. Perché l'acquisto di questi prodotti può essere pericoloso per la salute?. Quanto rischiano di pagare in sanzioni chi acquista merce falsa?.? In Breve Sequestrati 270 articoli di lusso tra borse, cinture e occhiali sul lungomare.. Venditori fuggiti tra la folla tra passeggiata Oberdan e zona Trento-Trieste.. Sanzioni amministrative per acquisto merce falsa fino a 7 mila euro.. Controlli settimanali previsti per tutelare l'economia locale e la salute.. La polizia di Stato ha sequestrato 270 pezzi di abbigliamento e pelletteria contraffatti durante il mercato del primo maggio a Ventimiglia, colpendo un gruppo di venditori abusivi sul lungomare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia, raid al mercato del 1° maggio: 270 capi falsi sequestrati Notizie correlate Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercatoCastelfiorentino (Firenze), 1 maggio 2026 – Un’operazione della guardia di finanza di Castelfiorentino ha portato nei giorni scorsi al sequestro di... Ventimiglia, blitz contro i barbieri falsi: chiusi 4 localiIl Nucleo Commercio della polizia locale di Ventimiglia ha posto fine all’attività di quattro barbieri che operavano in totale assenza di requisiti... Approfondimenti e contenuti Mercato del 1° maggio a Ventimiglia, sequestrati 270 articoli contraffattiOperazione della polizia di Stato tra lungomare e passeggiata Oberdan. Gli ambulanti abusivi si dileguano tra la folla ... riviera24.it Ventimiglia, blitz al mercato: sequestrati centinaia di articoli falsiContraffazione Ventimiglia: sequestrati 200 articoli falsi al mercato. Operazione della Polizia tra borse e accessori con marchi contraffatti. ligurianotizie.it