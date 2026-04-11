Nella città di Ventimiglia, il Nucleo Commercio della polizia locale ha chiuso quattro barbieri che esercitavano senza avere i requisiti professionali richiesti dalla legge. L’operazione è scaturita da un’indagine specifica volta a verificare la regolarità delle autorizzazioni nel settore dell’acconciatura. I locali sono stati sequestrati e le attività sospese, in quanto non rispettavano le normative previste per l’esercizio di questa professione.

Il Nucleo Commercio della polizia locale di Ventimiglia ha posto fine all’attività di quattro barbieri che operavano in totale assenza di requisiti professionali, dopo un’indagine mirata sulla regolarità dei titoli abilitativi nel settore dell’acconciatura. L’operazione ha portato alla segnalazione di sei individui alla Procura della presso il Tribunale di Imperia e al sequestro della documentazione falsa utilizzata per aggirare le norme vigenti. Verifiche incrociate e attestazioni prive di validità. L’intervento delle autorità locali si è concentrato sul controllo rigoroso dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni di acconciatore sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia, blitz contro i barbieri falsi: chiusi 4 locali

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